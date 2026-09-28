Da Lerici al Sant’Andrea, la Confraternita di Sant’Erasmo dona materiale alla pediatria

Dalla comunità di Lerici al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. È il percorso della donazione effettuata questa mattina dalla Confraternita di Sant’Erasmo di Lerici, con materiale medico destinato ai neonati e alle loro famiglie. L’iniziativa nasce nel borgo lericino ma guarda all’intero Golfo dei Poeti, come gesto concreto di vicinanza alle famiglie e al personale sanitario che assiste i bambini nei primi giorni di vita. Alla consegna erano presenti la dottoressa Sara Mangini, medico facente funzione di primaria, la coordinatrice infermieristica Ilaria Scalzo e gli infermieri ambulatoriali Greta Zanuso e Metaj Kristi, insieme ad alcuni membri della Confraternita, sia lericini sia spezzini. “Sant’Erasmo è da secoli parte della storia di Lerici e della sua gente. Con questa donazione vogliamo portare lo spirito di solidarietà della nostra comunità oltre il borgo, fino alle famiglie di tutto il Golfo”, ha dichiarato il priore della Confraternita, ringraziando il personale sanitario «per l’accoglienza e per la cura che dedica ogni giorno ai più piccoli”. Il materiale è stato individuato e concordato con il reparto. La donazione si inserisce nell’impegno della Confraternita a sostegno del territorio e della Pediatria spezzina, che opera in collegamento con l’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

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