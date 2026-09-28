Da Savona alla ribalta nazionale: a Monza l’anteprima di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, musical scritto dai Nati da un Sogno

Savona. Sarà il Teatro Manzoni di Monza a ospitare, sabato 3 ottobre alle ore 15, l’anteprima nazionale di “Alice nel Paese delle Meraviglie Musical“, la nuova produzione italiana inedita firmata da ItaliaShow (azienda di Genova) e Nati da un Sogno, compagnia di Savona. Uno spettacolo originale e di grande impatto visivo che porta in scena una versione spettacolare del capolavoro di Lewis Carroll, pensata per incantare i più piccoli e conquistare il pubblico di ogni età.

Dietro la magia delle scenografie fantastiche, delle musiche coinvolgenti e delle coreografie, lo spettacolo cela una chiave di lettura profondamente contemporanea. La protagonista è un’Alice tredicenne stanca di sentirsi ripetere che è “ora di crescere” e di dover già decidere cosa farà da grande. Attraverso la celebre caduta nel “Paese delle Meraviglie”, inseguendo un Bianconiglio pasticcione e sempre in ritardo, Alice compirà un viaggio di formazione surreale e divertente.

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