Daneo, striscioni in tutta Genova: stamani il presidio. Valditara contro la scuola: “Bambini costretti a scritte woke”

Genova. “Le polemiche sollevate dalla sinistra in merito al decreto legge approvato dal Governo dimostrano una grave immaturità politica di chi non vuole affrontare il dibattito in modo costruttivo e pacato, partendo dalla onesta consideración dei dati della realtà. Anziché discutere sulla applicazione di queste misure di buon senso, persino oggettivamente “progressiste”, politici, sindacalisti, giornalisti e intellettuali di opposizione si sono scatenati in una ridda di insulti. Si è arrivati persino alla strumentalizzazione di bambini costretti a scrivere striscioni antigovernativi in stile woke”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara getta benzina sul fuoco nel giorno in cui il decreto Scuola, con il tetto al numero di stranieri in classe e il divieto di indossare burqa o niqab, arriva al Quirinale.

Valditara punta, come è chiaro, il dito contro la vicenda della scuola Daneo di Genova, dove uno striscione realizzato da alunni e docenti con la frase “Qui nessun* è straniero” venerdì scorso è stato rimosso – e poi restituito – dalla Digos. L’episodio ha scatenato la reazione dei genitori e delle insegnanti, e ha visto l’intervento della sindaca di Genova Silvia Salis.

» leggi tutto su www.genova24.it