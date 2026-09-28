Deposito di Arcola, al via la dismissione delle opere a mare: stop a navigazione e sosta nell’area dei lavori

Prendono il via i lavori per la dismissione delle opere a mare, dell’oleodotto e del campo boe del Deposito di Arcola. Le operazioni, programmate sino al 31 ottobre, interessano lo specchio acqueo individuato in una ordinanza della Capitaneria di porto della Spezia e comporteranno l’interdizione temporanea dell’area alle attività marittime.

Per tutta la durata degli interventi saranno vietati la navigazione, il transito e la sosta delle unità navali nella zona interessata dai lavori. Potranno accedere all’area soltanto i mezzi impegnati nelle operazioni e quelli di soccorso, della Guardia Costiera e delle forze di polizia.

I lavori saranno effettuati dal personale della società con l’impiego di mezzi navali specializzati della Submariner. Le imbarcazioni che si troveranno a navigare nelle zone circostanti dovranno invece procedere alla minima velocità di sicurezza e prestare particolare attenzione.

Tra le prescrizioni previste per le operazioni ci sono il mantenimento del contatto radio sul canale 74 VHF e l’installazione di segnalamenti visivi diurni e notturni. Sono inoltre previste specifiche misure per la tutela dell’ambiente marino, con l’obiettivo di evitare sversamenti di sostanze inquinanti e alterazioni della torbidità delle acque.

Nel caso di un eventuale rinvenimento di ordigni bellici, le attività dovranno essere sospese immediatamente.

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