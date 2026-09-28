Fabiano Alto, 233mila euro per mettere in sicurezza il muro del parcheggio di via San Andrea

La Giunta comunale spezzina ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza del muro di sostegno a servizio del parcheggio pubblico di via San Andrea, a Fabiano Alto. L’intervento punta a stabilizzare il terrapieno e garantire la tenuta dell’infrastruttura, risolvendo i problemi di cedimento della muratura esistente e tutelando la pubblica incolumità.

La vicenda era partita dalla segnalazione della società immobiliare Italtec, comproprietaria insieme ad Acam Acque dell’edificio dell’ex scuola elementare di Fabiano. La società aveva segnalato la presenza di lesioni sul proprio muro di recinzione, adiacente a quello di contenimento del parcheggio comunale, arrivando ad avviare un procedimento presso il Tribunale della Spezia. Le verifiche condotte dalla Polizia Municipale e dai tecnici comunali hanno accertato che i danni erano stati provocati dalla crescita di un albero infestante tra le due strutture. La rimozione della pianta è stata completata nell’ottobre 2025.

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