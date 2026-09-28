Fine Vita, l’associazione Luca Coscioni al Consiglio regionale: “Ascoltate chi soffre, non le direttive di partito”

Liguria. L’associazione Luca Coscioni sarà in Consiglio regionale con Jennifer Tocci, Marco Cappato, Giulia Crivellini e altri militanti per seguire la discussione della proposta di legge sul fine vita “Liberi subito”. Il testo era stato depositato per la prima volta nel febbraio 2024 da un gruppo trasversale di consiglieri e consigliere, ma le dimissioni del presidente Giovanni Toti e le successive elezioni ne avevano reso necessario un nuovo deposito nella successiva legislatura.

Dopo le audizioni in II Commissione (Salute e Sicurezza Sociale), che hanno visto il pieno coinvolgimento dell’associazione, l’iter si era arenato. Tuttavia, grazie all’attivazione dell’articolo 32 da parte del consigliere Gianni Pastorino, primo firmatario della proposta, il provvedimento vede finalmente l’approdo in aula.

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