ForMare, prima riunione a Genova. Ferro: “Costruiamo le competenze per la blue economy”

Primo incontro a Genova nella sala “Liguri nel mondo” del tavolo di partenariato del tavolo Regionale ‘ForMare’. Dopo la prima riunione del Comitato istituzionale tenutasi in data 30 luglio 2026, nel corso della quale sono state individuate le principali priorità di intervento e sono stati definiti i primi indirizzi per lo sviluppo delle attività del Tavolo regionale ‘ForMare’, questo incontro è stato dedicato a formulare contributi e proposte utili alla programmazione e allo sviluppo degli interventi regionali in materia di istruzione, formazione, orientamento e lavoro, alla condivisione delle modalità organizzative e alla programmazione dei successivi lavori.

“Con il Tavolo ForMare la Regione intende costruire un raccordo stabile, strutturato e strategico tra il sistema dell’istruzione e della formazione e il tessuto produttivo della Blue Economy, con l’obiettivo di rafforzare le competenze e creare nuove opportunità di occupazione qualificata per i giovani – dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro -. La Blue Economy costituisce un settore trainante per lo sviluppo del territorio e comprende filiere strategiche – dalla cantieristica alla nautica, dalla logistica alla portualità, fino ai servizi – che esprimono una domanda crescente di professionalità specialistiche e di competenze adeguate alla trasformazione dei processi produttivi. L’obiettivo è costruire oggi le competenze necessarie a sostenere la competitività della Blue Economy e, al tempo stesso, offrire ai giovani percorsi formativi sempre più coerenti con le opportunità occupazionali espresse dal territorio. Incontri come quello odierno gettano basi importanti per raccogliere i fabbisogni delle imprese e dei vari stakeholder presenti, compilando un questionario che ci permetterà di valutare e orientare al meglio i prossimi passaggi di lavoro”.

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