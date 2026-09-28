Fosdinovo, turista trova il corpo senza vita di un uomo

I Vigili del fuoco del comando di Massa-Carrara, distaccamento di Aulla, sono intervenuti insieme al personale del Soccorso alpino nel Comune di Fosdinovo, nei pressi della palestra di arrampicata falesia di Gottone di Monzone, dove è stato ritrovato, su segnalazione di un turista, il corpo senza vita di un uomo.

Il corpo dell’uomo, dopo la constatazione del decesso da parte del personale medico presente, è stato recuperato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Non si conoscono al momento l’identità e le cause del decesso. Sul posto, per quanto di loro competenza, anche i Carabinieri di Monzone e il 118.

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