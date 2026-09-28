“Gilberto Govi, la maschera della Liguria”, presentato il podcast su emigrazione e genovesità

Genova. È stato presentato oggi nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria il podcast “Gilberto Govi, la maschera della Liguria”, prodotto da Clacson Media e promosso dall’Associazione Liguri nel Mondo con il contributo di Regione Liguria. Otto puntate che ripercorrono la vita e la carriera di Govi, dagli esordi fino al cinema e alla televisione, approfondendo allo stesso tempo i diversi aspetti della sua arte: il rapporto con la lingua genovese, lo studio dei personaggi e dei tic quotidiani, l’uso del trucco, il disegno delle figure che avrebbe poi interpretato, le pause e una presenza scenica capace di conquistare il pubblico con mezzi apparentemente minimi. Uno spazio particolare è dedicato al rapporto di Govi con l’emigrazione e alle tournée in Sud America, dove il suo teatro restituiva ai tanti liguri lontani dalla propria terra qualcosa della loro casa, attraverso la lingua, i caratteri e i modi di vivere. Il podcast ricostruisce inoltre il ruolo avuto da Govi nello sviluppo dello stesso teatro genovese, stimolando nuovi autori a scrivere commedie nella lingua locale.

Il progetto nasce da un lavoro di ricerca condotto da Gabriella Airaldi, Mario Menini, Simone Pacini e Alessandro Casale, attraverso la bibliografia dedicata a Govi e le testimonianze di persone che lo hanno conosciuto direttamente o indirettamente. Scritto da Alessandro Casale, con produzione esecutiva di Daniela Zeziola e la narrazione di Ivo Rizzi, il podcast raccoglie le voci di Paolo Ripamonti, Gabriella Airaldi, Mario Menini, Piero Campodonico, Tullio Solenghi, Simone Pacini e Sandro Ghini, con la partecipazione di Roby Carletta e Bianca Podestà.

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