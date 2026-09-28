Il Genoa e quelle ambizioni che non crescono: De Rossi come Gilardino, sospeso in un ciclo già visto

Quello del Genoa è un loop. L’allenatore, che si tratta di un ex campione del mondo da calciatore, salva la squadra senza particolari patemi. Per il tecnico di turno, arrivano le sirene di squadre di rango superiore. Rimangono tali e il mister resta al Grifone con la speranza di alzare il livello della squadra. Il mercato estivo, però, delude e dopo un avvio con tante luci e pochissime ombre arriva l’esonero.

Così è successo ad Alberto Gilardino e a Patrick Vieira. Così è successo anche a Daniele De Rossi con la differenza, non da poco, che al momento il tecnico romano non ha spuntato l’ultima casella del macabro percorso. Non è infatti arrivato l’esonero dopo il flop di Parma ma la conferma.

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