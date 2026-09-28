Il levantese Barilari esonerato dal Pineto, paga lo 0-4 contro il Grosseto

È stato esonerato dopo l’ultima sconfitta del suo Pineto, Enrico Barilari, l’allenatore spezzino che in estate si era legato alla squadra abruzzese. Barilari, levantese, paga il netto ko per 0-4 contro il Grosseto di Indiani di sabato, che ha convinto la dirigenza al ribaltone in panchina. Sette punti in sette partite per Barilari, che aveva comunque mantenuto un buon gap dalle ultime posizioni in classifica. Con lui saluta anche il preparatore atletico Marco Trovarelli e il vice Vito Grieco. Per la sostituzione, in pole position Alessandro Bruno.

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