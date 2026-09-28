“La scuola che è esclude è incostituzionale”, presidio alla Daneo contro il decreto del governo

Genova. Genitori, insegnanti, dirigenti scolastici, uomini e donne, con e senza velo, con cartelli è striscioni con scritto “Nessuna persona è straniera” e “La scuola che è esclude è incostituzionale”, in diverse lingue e con diversi alfabeti. Questa la fotografia che racchiude la protesta messa in atto nella mattinata di oggi, lunedì 28 settembre, davanti all’ingresso della scuola Daneo, nel centro storico di Genova.

Nel giorno in cui il “decreto scuola” del governo, approvato venerdì scorso, passa in Quirinale per il vaglio, l’associazione e la comunità Daneo – balzata agli onori delle cronache nazionali per la vicenda dello striscione rimosso e poi restituito dalla polizia – hanno promosso una mobilitazione pubblica e che richiama l’articolo 34 della Costituzione: la scuola è aperta a tutti.

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