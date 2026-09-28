Lavoro, 1.440 assunzioni a settembre nella provincia spezzina: terza piazza in Liguria e un mercato che resta a termine

La Spezia si presenta all’autunno con 1.440 nuove entrate previste dalle imprese nel mese di settembre, alle spalle di Genova, con 5.850, e Savona, con 1.540, e davanti a Imperia, ferma a 1.270. Nel trimestre settembre-novembre le assunzioni programmate nello Spezzino salgono a 4.340, sulle 30.580 previste complessivamente in Liguria. È il quadro che emerge dai dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere-Ministero del Lavoro, rielaborati dal Servizio Informazione economica della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

La provincia della Spezia concentra quindi una parte rilevante della domanda occupazionale regionale, ma con una dinamica diversa da quella delle altre province. A settembre le entrate risultano in calo del 5,7% rispetto allo stesso mese del 2025, contro il -7,1% regionale. Savona registra invece una crescita del 3,2% e Imperia dell’1,3%, mentre Genova segna una flessione dell’11,4%. La quota di imprese spezzine che prevedono di assumere è del 14,7%, a fronte del 15,1% regionale: Genova raggiunge il 16%, Imperia il 15,8% e Savona il 12,8%.

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