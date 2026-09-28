Lista d’attesa, l’assessore Nicolò sui dati Agenas: “Migliora il rispetto dei tempi per le prime visite”

Liguria. Nel periodo gennaio-agosto 2026, per le prime visite la quota di prestazioni erogate entro i tempi previsti sale all’81,8%, rispetto al 65,6% dello stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda tutte le classi di priorità: la classe B passa dal 72,5% all’84,5%, mentre la classe D dal 60% al 79,9%. Sono questi i nuovi dati della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa di AGENAS, aggiornati ad agosto 2026, che confermano il miglioramento della Liguria nel rispetto dei tempi previsti per le prestazioni sanitarie.

“I dati AGENAS ci dicono che il lavoro avviato sulle liste d’attesa sta producendo un miglioramento concreto. Non è un punto di arrivo, ma un risultato che ci incoraggia a proseguire nella direzione intrapresa – sottolinea l’assessore alla Sanità Nicolò –. L’obiettivo è rendere sempre più efficace la capacità del nostro Sistema sanitario di garantire ai cittadini le prestazioni nei tempi previsti, intervenendo dove ancora ci sono criticità “.

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