È uno Spezia che vince in campo e fuori quello di ritorno da Pescara in queste ore. Per la prima volta in stagione in chiaro, con la diretta di RaiSport, la squadra di mister Marco Turati è stata seguita da 113.000 spettatori tra i canali della tv di stato e quelli Sky/Now. Numeri eccezionali, che superano anche i dati dell’ultimo week-end di Serie A su Dazn: lo Spezia di Pescara, infatti, ha totalizzato più spettatori di Parma-Genoa (54.472) e Udinese-Cagliari (77.809). Un dettaglio non da poco, seppure il massimo campionato non abbia dirette in chiaro, che certifica quello che è il grande entusiasmo che continua a crescere di settimana in settimana per la squadra di Turati.

The post Lo Spezia in chiaro è una doppia vittoria: in oltre 100mila davanti alla tv per la partita col Pescara appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com