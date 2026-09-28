Nicolò: “Confermati i dati migliorative sulle liste d’attesa. Positiva anche la diagnostica”

Nel periodo gennaio-agosto 2026, per le prime visite la quota di prestazioni erogate entro i tempi previsti sale all’81,8%, rispetto al 65,6% dello stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda tutte le classi di priorità: la classe B passa dal 72,5% all’84,5%, mentre la classe D dal 60% al 79,9%. Sono questi i nuovi dati della piattaforma nazionale delle liste di attesa di Agenas, aggiornati ad agosto 2026, che confermano il miglioramento della Liguria nel rispetto dei tempi previsti per le prestazioni sanitarie. ​”I dati Agenas ci dicono che il lavoro avviato sulle liste d’attesa sta producendo un miglioramento concreto. Non è un punto di arrivo, ma un risultato che ci incoraggia a proseguire nella direzione intrapresa – sottolinea l’assessore alla Sanità Nicolò -. L’obiettivo è rendere sempre più efficace la capacità del nostro Sistema sanitario di garantire ai cittadini le prestazioni nei tempi previsti, intervenendo dove ancora ci sono criticità​”.

Un andamento positivo si registra anche per gli esami diagnostici, il cui rispetto dei tempi passa complessivamente dal 74,4% del 2025 all’85% del 2026, con miglioramenti particolarmente significativi nelle classi di priorità B, D e P. ​”Sappiamo che per i cittadini la questione delle liste d’attesa resta una delle priorità più sentite – aggiunge Nicolò -. Per questo continueremo a misurare i risultati e a intervenire sui punti che presentano ancora margini di miglioramento. I numeri sono importanti perché ci permettono di verificare con dati oggettivi gli effetti delle azioni messe in campo e di orientare gli interventi successivi. Questi risultati sono il frutto del lavoro e dell’impegno di tutti gli attori del nostro Servizio sanitario, che ringrazio ancora una volta per il lavoro che stanno portando avanti ogni giorno. È grazie a questo impegno condiviso che possiamo continuare a migliorare, con l’obiettivo di offrire ai cittadini una sanità sempre più efficace e capace di rispondere ai loro bisogni​”.

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