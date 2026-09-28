Pulizia stazioni ferroviarie, Rfi paga la ditta Gam: 100 lavoratori ricevono gli stipendi arretrati

Genova. Buona notizia per i lavoratori della Gam, l’azienda che gestisce le attività di pulizia e decoro nelle stazioni ferroviarie liguri. Rfi ha pagato le fatture pregresse di marzo 2026 e aprile 2026 consentendo alla ditta di corrispondere quanto dovuto ai 100 dipendenti che ad agosto non hanno ricevuto lo stipendio. La retribuzione di settembre dovrebbe essere garantita, ma in ogni caso resta aperto lo stato di agitazione.

“Una vicenda che abbiamo portato in consiglio regionale con un ordine del giorno poi accolto dall’aula dopo le nostre insistenti richieste, perché non era accettabile che questi lavoratori continuassero a pagare le conseguenze di ritardi e problemi nei rapporti tra committente e aziende dell’appalto”, dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

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