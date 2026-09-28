Quiliano, sopralluogo della Provincia per la viabilità nel centro storico di Borgo: “Al lavoro per una maggiore sicurezza”

Quiliano. Il vicepresidente facente funzioni della Provincia di Savona, Demis Aghittino, ha effettuato un sopralluogo nel centro storico di Quiliano, attraversato dalla SP 58 “di Quiliano”, per verificare direttamente le criticità segnalate dai residenti e individuare possibili interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza e fruibilità del tratto viario.

Il sopralluogo ha consentito di approfondire, anche attraverso il confronto con i cittadini del caratteristico nucleo di origine medievale, le problematiche connesse alla velocità dei veicoli in transito, compreso il traffico medio-leggero, che interessa il tratto di competenza provinciale lungo via Don Peluffo, fino alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire.

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