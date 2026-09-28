Rilancio delle aree rurali, la studentessa deghese Alice Binello racconta la sua esperienza allo Youth Exchange Erasmus+

Dego. Proposte concrete per il futuro e il rilancio delle aree rurali e dell’entroterra savonese: Alice Binelli, una giovane studentessa universitaria residente a Dego, porta la sua testimonianza relativa alla recente partecipazione allo Youth Exchange Erasmus+ “Rural Nova”, tenutosi in Galizia (Spagna) dal 27 agosto al 7 settembre.

“Durante il progetto, insieme a 30 giovani provenienti da 6 Paesi europei, abbiamo lavorato su temi estremamente attuali e vicini alle sfide della nostra provincia – racconta Alice – Dall’entroterra galiziano a quello savonese: ecco cosa mi ha insegnato lo Youth Exchange Erasmus+ “Rural Nova”. Quando si sente la parola Erasmus, la mente va subito agli studenti universitari che partono per un semestre o un anno all’estero tra feste e lezioni in lingua. Tuttavia, questo è solo uno degli aspetti del programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport che, dal 1987 a oggi, ha coinvolto oltre 16 milioni di persone. L’Erasmus+ comprende infatti anche gli Youth Exchanges e i Training Courses: esperienze brevi rivolte a giovani, animatori e professionisti del terzo settore per favorire l’inclusione, l’apprendimento informale e lo scambio culturale”.

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