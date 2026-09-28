Ruta: abbagliata dal sole, finisce su auto posteggiate e si ribalta

Una donna di 37 che procedeva alla guida di un’auto lungo la via Aurelia a Ruta, abbagliata dai raggi del sole, ha perso il controllo finendo sulle auto parcheggiate nei pressi del bivio per Camogli. L’incidente alle 16.30. L’auto poi è finita su una fiancata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Volontari del Soccorso di Ruta, i vigili del fuoco di Rapallo, una pattuglia della Guardia di Finanza che transitava e la polizia locale. La donna, con vari traumi, è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino.

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