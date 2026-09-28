Salone Nautico 2026 al via, tra le novità anche un’area gratuita nell’arena del Palasport

Genova. Conto alla rovescia per il 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova che giovedì 1° ottobre sarà inaugurato alla presenza dei ministri Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti) per poi chiudersi il 6 ottobre.

La novità principale di quest’anno è proprio la data, posticipata per evitare la sovrapposizione con Cannes e Monaco, scelta che induce gli organizzatori ad auspicare un’affluenza maggiore di quella registrata nel 2025. È invece consolidata ormai la cornice del Waterfront di Levante, ancora in parte incompiuto, ma sarà la prima volta senza la tensostruttura dell’ex Fiera che caratterizzava lo skyline e offriva un’ulteriore area espositiva coperta.

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