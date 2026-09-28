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Salone Nautico 2026 al via, tra le novità anche un’area gratuita nell’arena del Palasport

Salone Nautico 2026 al via, tra le novità anche un’area gratuita nell’arena del Palasport

Generico settembre 2026

Genova. Conto alla rovescia per il 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova che giovedì 1° ottobre sarà inaugurato alla presenza dei ministri Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti) per poi chiudersi il 6 ottobre.

La novità principale di quest’anno è proprio la data, posticipata per evitare la sovrapposizione con Cannes e Monaco, scelta che induce gli organizzatori ad auspicare un’affluenza maggiore di quella registrata nel 2025. È invece consolidata ormai la cornice del Waterfront di Levante, ancora in parte incompiuto, ma sarà la prima volta senza la tensostruttura dell’ex Fiera che caratterizzava lo skyline e offriva un’ulteriore area espositiva coperta. 

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