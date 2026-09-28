San Colombano: “Riordino e decoro dei nove cimiteri cittadini”

dal Comune di San Colombano

L’Amministrazione comunale di San Colombano Certenoli ha avviato un percorso dedicato alla cura, al decoro e alla valorizzazione dei nove cimiteri comunali, con l’obiettivo di migliorare progressivamente gli spazi destinati alla memoria dei nostri defunti e garantire maggiore attenzione alle esigenze delle famiglie.

Il Sindaco Claudio Solari ha voluto porre il tema del decoro cimiteriale tra le priorità

dell’Amministrazione, partendo da una ricognizione delle situazioni presenti nei diversi cimiteri e dalla necessità di intervenire laddove siano presenti condizioni di abbandono o incuria.

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