“Sarzana Dantesca” si fa in tre per un viaggio eterno tra storia, cultura e divulgazione

C’è un filo invisibile ma indistruttibile che lega la terra di Sarzana all’immensità di Dante Alighieri. Un legame fatto di pace storica, di passaggi illustri e di una memoria che non smette di parlare al presente. Per celebrare questa straordinaria eredità, torna l’appuntamento annuale con “Sarzana Dantesca”, giunta alla sua XI edizione, in programma dal 2 al 5 ottobre 2026. La grande novità di quest’anno risiede nella sua formula inedita: la kermesse si articolerà per la prima volta in tre giornate distinte, ognuna pensata per offrire un’esperienza unica e profonda, capace di toccare le corde dell’emozione storica e della conoscenza. L’intero itinerario culturale è guidato dal dott. Carlo Raggi, Presidente del comitato della Società Dante Alighieri della Spezia, che ha modellato questo nuovo percorso in tre tappe, in sinergia con l’dAssessore alla cultura del Comune di Sarzana, Giorgio Borrini. L’evento gode del contributo del Comune di Sarzana e del prestigioso patrocinio dell’Università di Pisa, della Direzione Generale degli Archivi di Roma, della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria di Genova, dell’Archivio di Stato della Spezia e della Società dantesca italiana.

Il Programma in tre atti

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