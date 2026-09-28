Trasporto pubblico, sciopero proclamato da CUB Trasporti per sabato 3 ottobre

Genova. Una giornata si sciopero della durata di 24 ore è stata proclamata dall’organizzazione sindacale CUB Trasporti per la giornata di sabato 3 ottobre 2026, con potenziale impatto sui servizi erogati da AMT Genova su scala urbana e provinciale.

Per la rete urbana di Genova e per la linea sostitutiva su bus della Ferrovia Genova-Casella, la continuità del servizio sarà assicurata nelle fasce orarie comprese tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 17:30 e le 20:30. I collegamenti del settore provinciale saranno invece garantiti dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:00 alle 20:00. L’azienda precisa che resteranno operativi i servizi convenzionati per le persone con disabilità, oltre alle corse a noleggio già prenotate prima della proclamazione della protesta.

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