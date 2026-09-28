Turismo: in Liguria arrivano le nuove fasce Superior per gli alberghi a 3 e 4 stelle

Regione Liguria introduce la denominazione aggiuntiva “Superior” per gli alberghi a 3 e 4 stelle dell’intero territorio regionale. La qualifica è riservata alle strutture che offrono prestazioni e dotazioni superiori rispetto agli standard ordinari della propria categoria, pur senza possedere i requisiti necessari al salto alla classe successiva. L’attribuzione della dicitura avverrà sulla base dei criteri fissati nella nuova tabella qualifica Superior, sul modello di quanto già in vigore per il livello “Lusso” negli alberghi a 5 stelle.

“Il turismo è una risorsa fondamentale per la Liguria: il nostro impegno è per promuovere una ricettività sempre più qualificata e proseguire nel lavoro destagionalizzazione. Questa novità rappresenta un’opportunità importante in questo senso, anche per il turismo congressuale e professionale, un segmento che vogliamo continuare a far crescere in Liguria — dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci —. Chi viaggia per lavoro, partecipa a congressi o prende parte a grandi eventi cerca strutture con standard elevati, servizi efficienti e un’offerta capace di adattarsi a esigenze diverse. Le nuove fasce Superior ampliano questa possibilità, introducendo un livello ulteriore di qualità all’interno delle categorie più diffuse. Significa rendere la Liguria ancora più competitiva e attrattiva anche per congressi, eventi e turismo business, contribuendo a generare presenze durante tutto l’anno”.

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