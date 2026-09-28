Via XX Settembre, parcheggi e cantieri: “Così è impossibile sapere quando finiranno”

Via XX Settembre è ormai sommersa dai cantieri, con decine e decine di parcheggi sottratti a residenti, cittadini e turisti. Una situazione che sta creando particolare esasperazione tra i residenti, i quali stanno facendo numerose segnalazioni per una gestione degli interventi che appare priva di una programmazione complessiva. A denunciarlo sono i consiglieri comunali Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi di LeAli a Spezia/Alleanza Verdi e Sinistra. “I problemi non riguardano soltanto i lavori più estesi, all’altezza del Conservatorio e di Palazzo Casa Mia. Sono numerosi gli interventi che, sommati tra loro, stanno sottraendo una quantità significativa di parcheggi e creando disagi alla circolazione e soprattutto ai residenti”. Il problema, secondo i consiglieri, non è soltanto la presenza dei cantieri, ma soprattutto la totale incertezza sui tempi. “Ci sono cantieri dei quali si conosce la data di inizio, ma non quella di fine. È inaccettabile che i cittadini debbano convivere per settimane o mesi con recinzioni, aree occupate e parcheggi cancellati senza sapere quando potranno tornare alla normalità. Ancora più paradossale è la situazione del cantiere all’altezza di Casa Mia: da settimane è fermo, nonostante le condizioni meteorologiche siano state favorevoli e nonostante gli interventi in scalinata Guidoni siano di estrema urgenza. I parcheggi vengono tolti, il cantiere non finisce e, in alcuni momenti, sembra addirittura non iniziare”.

Per LeAli a Spezia/Alleanza Verdi e Sinistra serve una diversa organizzazione degli interventi. “Il Comune deve pianificare i lavori e coordinarli, evitando di concentrare contemporaneamente una quantità così elevata di cantieri nella stessa strada. Non si può pensare di intervenire dappertutto nello stesso momento senza considerare le conseguenze sulla vita quotidiana delle persone. I parcheggi non sono un dettaglio e la loro sottrazione per periodi prolungati ha un impatto concreto, soprattutto sui residenti”. Centi, Flandoli e Lombardi sottolineano inoltre una questione di trasparenza amministrativa che riguarda tanto i lavori pubblici quanto quelli privati. “I cittadini hanno diritto di sapere quando un cantiere viene aperto, perché viene aperto e soprattutto quando verrà chiuso. Che si tratti di un intervento pubblico o privato, l’amministrazione deve garantire certezza dei tempi, informazioni chiare e controllo sul rispetto delle autorizzazioni e delle occupazioni di suolo pubblico. È una questione di trasparenza amministrativa e di buon governo della città”.

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