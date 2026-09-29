Attenzione all’addebito truffa da 517 euro: arriva via sms

Un altro tentativo di truffa arriva sui cellulari degli spezzini. Questa volta è la comunicazione di un pagamento eseguito e andato a buon fine di ben 517 euro. In particolare, il testo del messaggio recita “Operazione di pagamento importo 517,00 ESEGUITA CON SUCCESSO. Se disconosci chiama al 351… “. A far destare i primi sospetti deve essere il contenuto del testo e il numero di cellulare indicato.

Si tratta dell’ennesima variante dello smishing, il phishing veicolato tramite SMS o app di messaggistica. La tecnica punta sull’urgenza: il testo non contiene link da cliccare, ma spinge la potenziale vittima a chiamare un numero di cellulare indicato come servizio assistenza per bloccare la transazione. L’obiettivo dell’esca è farsi consegnare durante la chiamata le credenziali dell’home banking, i codici Otp o i dati della carta con il pretesto di annullare il movimento. In realtà, proprio attraverso la condivisione di tali codici, l’accesso al conto viene compromesso. Nessuna banca o circuito di pagamento invia sms richiedendo di contattare numeri di cellulare privati o di fornire credenziali riservate a voce.

Link e numeri non vanno cliccati o richiamati. Il messaggio va bloccato e cancellato. Per altri dubbi è possibile contattare il proprio istituto bancario e in caso di situazioni più complicate la Polizia postale e delle telecomunicazioni.

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