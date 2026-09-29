Autobus, Amt lancia i nuovi biglietti MetDaily per i grandi eventi in città: validi anche per il Volabus

Genova. In occasione della 66esima edizione del Salone Nautico, in programma a Genova da giovedì 1 a martedì 6 ottobre, Amt lancia i nuovi biglietti MetDaily Eventi. Le nuove proposte turistiche, disponibili online a un prezzo vantaggioso, sono ideate per permettere ai visitatori di muoversi liberamente utilizzando la rete e i servizi Amt durante le manifestazioni che richiamano a Genova e nell’area della Città metropolitana un numero significativo di persone: dopo il Salone Nautico, la prossima occasione in cui saranno disponibili i MetDaily Eventi saranno i Rolli Days del 16, 17 e 18 ottobre.

I nuovi titoli di viaggio, che si acquistano online sul sito AMT, prevedono due formule: 1 persona, 2 giorni per 15 euro, anziché 20 euro e 2 persone, 2 giorni per 24 euro, anziché 29 euro

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