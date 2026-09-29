Camogli: approvati il Dup e il nuovo regolamento del porto

Tra i punti all’Ordine del giorno del Consiglio comunale di Camogli, dopo solo sei giorni dal precedente, l’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029, ovvero il principale strumento di guida strategica e operativa del Comune che ogni anno si struttura come obbligo di legge per gli Enti locali. Il sindaco Giovanni Anelli lo ha illustrato con l’ausilio di una serie di slide.

Tra i vari punti, l’organico del personale del Comune, che è passato da 8 a 14 per rendere più efficiente il lavoro degli uffici. Negli accordi di programma l’accenno alla situazione Amt, che in questo momento mostra molte problematiche. Camogli è nel gruppo di lavoro a Genova, ma gli squilibri sono enormi e quindi la situazione è complessa. Nelle attività indirizzate nei prossimi anni sono presenti: la piscina comunale Baldini oggetto di un importante intervento che si ritiene di terminare entro l’anno; la tutela e la valorizzazione dell’Oratorio dei Santi Prospero e Caterina che ha ottenuto il benestare della Soprintendenza; alcuni interventi per strutture e servizi a sostegno dell’attività ittica dei pescatori del porto che prevede la realizzazione di un’area attrezzata per la vendita del pescato e di una zona per lo stoccaggio e per il contenimento delle reti e delle attrezzature, la posa di nuove catenarie all’interno del porto, la realizzazione e il ripristino dell’impianto antincendio, una colonnina per erogare servizi. Per le barriere architettoniche in programma piccoli interventi e il miglioramento dei percorsi pedonali soprattutto nelle zone periferiche, Il Dup è stato approvato dalla maggioranza; astenuti i consiglieri Italo Mannucci e Rocco Antonucci.

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