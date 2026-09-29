Camogli: Teatro Sociale, 29 spettacoli da ottobre a dicembre

Al Tetro Sociale di Camogli la presentazione del ricco cartellone di spettacoli da ottobre a dicembre: 29 appuntamenti tra prosa, danza, musica, rappresentazioni per i bambini. L’esordio domani, con una giornata particolare per ricordare e festeggiare i 150 anni dalla prima apertura del teatro il 30 settembre 1876, voluto da un gruppo di 60 famiglie della borghesia locale e di armatori marittimi (i palchettisti).

Alle 17.30 “Quel 30 settembre… storia di una rinascita” con Farida Simonetti, Silvio Ferrari e Roberto Iovino; alle 21 in scena il capolavoro barocco “Gloria” di Antonio Vivaldi, per soli, coro e orchestra con Barbara Bargnesi, soprano, Giulia Amoretti, mezzosoprano. Direttore Giulio Magnanini; Orchestra e coro del Teatro Carlo Felice di Genova.

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