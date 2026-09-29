Celebrazioni per il Santo Patrono della Polizia di Stato, Miss Italia 2026 Sarah Rizea in prima fila con il gruppo delle Fiamme Oro

Savona. Dalle vasche del nuoto artistico ai riflettori del Teatro alla Scala, passando per la corona di più bella d’Italia. Sarah Rizea, diciotto anni, neo eletta Miss Italia 2026 e atleta azzurra del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, ha partecipato alla cerimonia con cui la Polizia di Stato ha celebrato il proprio anniversario a Milano. Una presenza che ha unito idealmente i valori dell’impegno sportivo ad alto livello al senso di appartenenza alle istituzioni, sotto gli occhi del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Dopo la celebrazione liturgica dedicata al patrono, San Michele Arcangelo, la cerimonia si è spostata alla Scala dove ha unito momenti d’onore, premi al merito e testimonianze di vicinanza ai giovani ed alle istituzioni.

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