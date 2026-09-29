Chiavari: sabato 10 giornata della salute mentale

“L’evento – organizzato da Ats Area 4 in collaborazione con il Comune di Chiavari e la Fondazione Onda, con il supporto del Lions Club International – inizierà alle 8.30 con i saluti delle autorità e proseguirà fino alle ore 13.00.

Il programma prevede i seguenti interventi:

– Diritti umani e accesso alle cure su scala globale: come le disuguaglianze socio-economiche influenzano la salute mentale nel mondo. Il superamento dello stigma e l’approccio dell’OMS per garantire il supporto psicologico e psichiatrico come diritto umano fondamentale, dott. Norberto Miletto;

– Non ci si ammala da soli. Il ruolo delle culture e delle comunità nel produrre sofferenza e favorire la cura, dott. Paolo Severino;

– Domande e discussioni, modera la dott.ssa Olga Sofia Schiaffino;

– Dal micro al macro. Modelli di community care dove il servizio pubblico collabora con le associazioni per creare percorsi di cura continui, personalizzati e non istituzionalizzanti, dott.ssa Olga Sofia Schiaffino, ass. sanitario Stefano Chiesa.

Al termine del convegno, sarà presentato il libro “Non smettere di lottare” di Martina O. La giornata si concluderà con il concerto “Fuori dal silenzio” della band Mauce and The Foolish, presentato da Marco Gotelli, che si svolgerà dalle ore 16.30 alle 19.30. L’ingresso è libero.

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