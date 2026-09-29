Cinque ragazzi ucraini in città tra vela, sport e sorrisi: La Memoria Viva ringrazia chi ha regalato loro una giornata di serenità

Una giornata pensata per regalare ai cinque ragazzi ucraini ospitati dall’associazione La Memoria Viva qualche ora di serenità, lontano dal peso delle storie che si sono lasciati alle spalle. È questo il senso dell’iniziativa che ieri li ha portati a vivere una giornata alla Spezia tra sport, mare, vela e convivialità, grazie alla disponibilità di diverse realtà del territorio che hanno scelto di mettere a disposizione tempo, spazi e competenze.

I cinque giovani arrivano dal Donbas e sono figli di vigili del fuoco morti mentre erano impegnati nel proprio lavoro di soccorso durante la guerra. La Memoria Viva li ha accolti con l’obiettivo di offrire loro un periodo di vicinanza e, insieme, la possibilità di vivere momenti che fossero semplicemente quelli di ragazzi della loro età. La giornata spezzina è stata costruita proprio attorno a questa idea: creare occasioni di incontro e leggerezza, senza dimenticare le loro storie.

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