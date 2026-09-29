Dalla ex scuola all’ostello della gioventù: il Comune mette a gara il progetto da 2,4 milioni

La ex scuola materna di via Firenze finalmente si prepara a cambiare volto. Il Comune della Spezia ha dato il via alla gara per la progettazione, ristrutturazione e gestione di un nuovo ostello, attraverso un project financing proposto dalla società New Team Srl. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato dalla Giunta a settembre, prevede un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro oltre Iva. Di questi, circa 1,82 milioni riguardano direttamente i lavori, mentre il resto comprende progettazione, arredi, collaudi, imprevisti e altre spese tecniche. La procedura sarà una gara aperta, con aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo il miglior rapporto tra qualità e prezzo. La concessione comprenderà non soltanto la riqualificazione dell’immobile, ma anche la successiva gestione dell’ostello.

La proposta era stata presentata da New Team nell’agosto 2024 ed era stata dichiarata fattibile e di pubblico interesse dalla Giunta comunale nel dicembre dello stesso anno. Per la realizzazione dell’intervento è previsto anche un contributo pubblico di 900mila euro, legato al programma nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Il Comune ha ora incaricato la Centrale unica acquisti e contratti di avviare la procedura di gara. Una novità riguarda il diritto di prelazione del promotore: in caso di mancata aggiudicazione a New Team, il Comune ha stabilito che non verrà riconosciuto, alla luce dei recenti orientamenti europei e della Corte dei conti sull’applicazione della normativa in materia di project financing. Al termine l’ex edificio scolastico sarà una struttura ricettiva, nel cuore del quartiere Umbertino, con una gestione affidata attraverso una concessione pluriennale.

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