Dalla Svezia alla Spezia, nuovo corridoio intermodale: il Terminal del Golfo al centro della rotta verso il Mediterraneo

Dalla Svezia alla Spezia, passando per la ferrovia. Nurminen Logistics e Tarros Group hanno avviato un nuovo corridoio intermodale che collega la Penisola scandinava con i mercati del Mediterraneo e che ha nel Terminal del Golfo della Spezia uno dei suoi snodi principali. Il servizio collega Örebro, in Svezia, con Parma attraverso la rete ferroviaria di Nurminen Logistics. Da qui le merci vengono trasferite su gomma per raggiungere il Terminal del Golfo (TDG), dove proseguono via mare a bordo dei servizi Tarros verso il Nord Africa, il Mediterraneo orientale e Malta. La tratta ferroviaria prevede due partenze alla settimana per direzione, con un tempo di viaggio di circa 2,5-3 giorni. Il servizio è aperto a diverse tipologie di carico, dai pallet ai container completi, fino ai treni completi. L’accordo consente di organizzare un unico trasporto door-to-door, coordinando ferrovia, strada, terminal, nave e pratiche doganali. Per le spedizioni in container, inoltre, la merce resta nello stesso contenitore durante il percorso, riducendo le movimentazioni.

Per Tarros si tratta di un’estensione della propria rete verso i mercati del Nord Europa, mentre per la Spezia il nuovo collegamento rafforza il ruolo del Terminal del Golfo come punto di passaggio tra la rete ferroviaria continentale e le rotte marittime del Mediterraneo. Il nuovo corridoio viene presentato anche come un’alternativa al trasporto stradale sulle lunghe distanze, grazie alla combinazione tra ferrovia e short sea shipping. “Siamo lieti di ampliare i nostri servizi di trasporto alla Penisola scandinava e alla Finlandia grazie alla partnership con Nurminen Logistics”, commenta Danilo Ricci, Managing Director di Tarros Group, sottolineando l’obiettivo di offrire una soluzione «competitiva in termini di tempi di transito, estremamente affidabile e particolarmente semplice da gestire”.

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