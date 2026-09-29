Dante prende domicilio a Casa Massà

Dopo il successo riscosso lo scorso anno dal corso “Introduzione a Dante e alla Lunigiana Dantesca”, il Circolo Culturale “Anna e Ester Massà” ripropone anche in questo 2026 un appuntamento alla Spezia con Dante. Il ciclo previsto di sei lezioni sarà questa volta dedicato interamente allo studio della Divina Commedia. Relatore unico sarà sempre il dantista spezzino Mirco Manuguerra, fondatore e presidente del Centro Lunigianese di Studi Danteschi, creatore a Mulazzo del Museo ‘Casa di Dante in Lunigiana’ e della “Via Dantis”.

Il ciclo di lezioni verterà sull’Inferno, con i primi cinque Canti più il XXVI, il celeberrimo Canto di Ulisse. Si affronteranno personaggi strutturali come Virgilio, le tre Sante Donne (Lucia, Beatrice e la SS. Vergine), Caronte, Francesca da Rimini e il grande eroe greco de l’Odissea omerica. Le lezioni consisteranno nell’analisi dei singoli versi dei Canti completi. Si potrà così comprendere come si svolge il minuzioso lavoro di ricerca del dantista e si verificheranno le risultanze portate dalla scuola dantesca lunigianese rispetto ai commenti in uso.

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