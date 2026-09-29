Due turiste transalpine in difficoltà alle Cinque Terre, intervento del Soccorso Alpino

Doppio intervento in giornata sul sentiero tra Monterosso e Vernazza per due donne francesi. Nel primo caso si è trattato di un lieve malore. La donna è stata raggiunta dal personale del Soccorso alpino e speleologico Liguria e Vigili del fuoco e accompagnata a Monterosso. Qui è stata presa in carico dalla Croce Verde di Levanto ma ha rifiutato il ricovero.

Nel pomeriggio altro intervento per un’altra turista francese che accusava eccessiva stanchezza. È intervenuto il soccorso alpino che ha accompagnato la donna a Vernazza. Anche qui la pubblica assistenza locale ha provveduto a verificare i parametri della persona che anche in questo caso ha rifiutato il ricovero.

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