Ex distributore di piazza Concordia, via le strutture: poi bonifica e nuova viabilità a Migliarina

Via le strutture dell’ex distributore di carburante, poi la bonifica del terreno. Il Comune della Spezia ha affidato all’architetto Enrico Acerbi l’incarico per progettare e seguire i lavori di bonifica di piazza Concordia, dove il distributore è dismesso da anni: i residenti di Migliarina attendevano da tempo una soluzione per un’area degradata dove regna il caos e il disordine. E’ uno degli interventi inseriti da Palazzo civico nel Piano delle opere 2026-2028, annunciato a suo tempo dalla giunta comunale e che troverà nei prossimi mesi la sua effettiva esecuzione. I primi passaggi previsti sono la demolizione e lo smaltimento delle strutture ancora presenti nell’area dell’ex area di servizio. L’intervento comprende anche la predisposizione del piano di bonifica e il ripristino ambientale del terreno sottostante, con particolare attenzione alla caratterizzazione del suolo. L’area, una volta completate le operazioni, è destinata a viabilità con una rotatoria che aiuterà a regolare i flussi di Via del Canaletto e Viale Italia, le due strade che s’incontrano proprio nel cuore del quartiere.

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