Fai Liguria: “Gli sconti Eni e Ip non riducono i costi effettivi dell’autotrasporto”

Genova. Le iniziative commerciali di Eni e Ip, che prevedono sconti temporanei sul gasolio presso alcune stazioni delle rispettive reti, non determinano una riduzione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese di autotrasporto. Per questo non possono essere utilizzate come parametro per definire le tariffe di trasporto o gli adeguamenti della componente carburante. A sottolinearlo in una nota sono Gianfranco Tiezzi, segretario generale di Fai Liguria, e Claudio Sensi, vicepresidente di Fai Liguria.

“Le imprese di autotrasporto si approvvigionano con modalità diverse da quelle dei normali utenti della rete stradale: utilizzano carte carburante e contratti dedicati, spesso collegati a indici di mercato e al canale extrarete. Il prezzo esposto alla pompa non coincide necessariamente con quello applicato e fatturato alle aziende” dice la Fai.

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