Festival della Scienza, il prossimo concorso europeo per giovani scienziati sarà a Genova.

Genova. L’Associazione Festival della Scienza e la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche – FAST sono stati presenti in questi giorni a Kiel, in Germania, in occasione della 37ª edizione di Eucys – European Union Contest for Young Scientists, il concorso dell’Unione Europea per Giovani Scienziati. A settembre 2027, sarà Genova a ospitare la 38ª edizione della prestigiosa manifestazione internazionale.

Organizzata dalla Commissione Europea in collaborazione con l’Università di Kiel, dal 22 al 27 settembre 2026 Eucys ha riunito nella città tedesca 146 giovani aspiranti scienziati di età compresa tra i 14 e i 20 anni, con 96 progetti provenienti da 37 Paesi. Durante l’evento, i partecipanti hanno presentato i loro progetti scientifici a una giuria d’eccezione, al pubblico e ai propri colleghi, trasformando lo spazio espositivo in un luogo d’incontro aperto gratuitamente a famiglie, scuole e visitatori. Nella serata di sabato 26 settembre, durante la cerimonia di premiazione conclusiva, c’è stato il passaggio di consegne ai rappresentanti dell’Associazione Festival della Scienza e della Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche. Il prossimo anno, il capoluogo ligure accoglierà infatti circa 150 studenti provenienti da Paesi in tutto il mondo, pronti a sfidarsi e a condividere le proprie idee con la comunità scientifica globale.

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