Finale, il punto di mister Alessi sulle prime due giornate. In arrivo un nuovo portiere: forti i rumor su Filippo Gragnoli

Finale Ligure. Due giornate, indicazioni diverse ma un bilancio complessivamente positivo per il Finale. Dopo l’esordio convincente contro il Ventimiglia e la sconfitta rocambolesca con la Baia Alassio, mister Diego Alessi analizza il percorso della sua squadra, Il tecnico si è soffermato sulla crescita di un gruppo molto giovane, sugli aspetti da migliorare e sulla gestione degli infortuni. Da monitorare la situazione portiere visto l’infortunio al crociato rimediato da Canevari. Il club è al lavoro per chiudere l’arrivo di un nuovo numero uno. In questo senso, forti i rumor sul genovese classe 2001 Filippo Gragnoli: per lui esperienze in Serie D con Siena, Ligorna e Lavagnese.

Mister, che indicazioni hai potuto trarre dalle prime due partite di campionato contro Ventimiglia e Baia Alassio?

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