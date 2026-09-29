Il Picco apre le porte per i 120 anni dello Spezia: tour e incontro con gli ex giocatori

In occasione dei 120 anni dello Spezia, che saranno celebrati il prossimo 10 ottobre, giovedì 8 ottobre lo stadio Alberto Picco aprirà le porte ai tifosi. Nel pomeriggio saranno organizzati tre tour guidati gratuiti, alle 16.30, 17.30 e 18.30, della durata di circa un’ora. Il percorso comprenderà gli spogliatoi, le sale media, le aree hospitality, la Hall of Fame e il nuovo percorso storico che sarà inaugurato il 6 ottobre. Per partecipare sarà necessaria la registrazione sul sito stadioalbertopicco.com.

La giornata proseguirà alle 21, in Sala Hospitality, con l’incontro “120 E NON SENTIRLI – Storie di campo e di spogliatoio da chi veste e ha vestito la maglia bianca”. Interverranno Sergio Ferretti, Marco Gorzegno, Roberto Chiappara e Simone Bastoni, con il giornalista Sky Davide Camicioli nel ruolo di moderatore. Sono disponibili 150 posti, con ingresso a 10 euro comprensivo di una consumazione e registrazione obbligatoria sul sito Stadio Alberto Picco.

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