Inquinamento, approvato il nuovo piano per la qualità dell’aria in Liguria: ecco cosa prevede

Genova. Approvato in consiglio regionale l’aggiornamento del piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria in Liguria in vista dei nuovi standard europei che dovranno essere raggiunti entro il 2030 per non incorrere in nuove procedure d’infrazione come quelle già in atto per le emissioni inquinanti a Genova e La Spezia.

Tra le misure che riguardano Genova si contemplano gli investimenti per il trasporto pubblico di massa (con l’obiettivo di ridurre le percorrenze del 12% per le auto e del 13% per le auto del 12%, come previsto dal Pums), agevolazioni tariffarie, mobilità condivisa, piste ciclabili, limitazione della circolazione per i mezzi più inquinanti, potenziare la rete ferroviaria al servizio dei porti e l‘elettrificazione delle banchine a Genova e La Spezia.

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