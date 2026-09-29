Iren ambiente e Confagricoltura Liguria insieme per sostenere le imprese agricole

Genova. È stato sottoscritto un accordo tra Iren Ambiente, gestore degli impianti di stoccaggio e cernita rifiuti a Cairo Montenotte e Bastia d’Albenga, entrambi in provincia di Savona, e Confagricoltura Liguria, la più antica organizzazione di tutela e rappresentanza delle imprese agricole. L’intesa nasce per semplificare il conferimento dei rifiuti da parte delle imprese agricole del territorio e offrire un supporto operativo nella gestione degli adempimenti amministrativi. Grazie alla convenzione, le aziende liguri del comparto potranno conferire direttamente i rifiuti presso i due impianti Iren Ambiente, beneficiando di condizioni tariffarie dedicate e di un servizio di supporto per la gestione documentale degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti.

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