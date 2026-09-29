Irregolarità scoperchiate dalla Finanza nel turismo, Cgil: “Stagionalità non deve significare precarietà”

I dati diffusi dalla Guardia di Finanza della Spezia sui controlli effettuati durante la scorsa stagione estiva restituiscono un quadro che non può essere sottovalutato. Su 143 lavoratori dipendenti identificati nei 320 esercizi commerciali controllati, 11 sono risultati completamente in nero e altri 31 irregolari. Numeri che raccontano una realtà nella quale una parte dei lavoratori continua a essere impiegata senza il pieno rispetto delle regole e dei propri diritti. Per la Filcams CGIL La Spezia è importante il lavoro svolto dagli organi di controllo, fondamentale anche per contrastare la concorrenza sleale nei confronti delle imprese che rispettano contratti e norme.

“Questi dati ci dicono che il problema esiste e che non può essere considerato fisiologico nel settore del turismo e del commercio – dichiara Daniele Viviani, segretario generale della Filcams CGIL La Spezia – dietro ogni lavoratore in nero o impiegato in condizioni irregolari c’è una persona alla quale vengono negati diritti e tutele. Allo stesso tempo, le aziende che rispettano le regole subiscono una concorrenza sleale che altera il mercato”.

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