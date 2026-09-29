La Regione dedicherà una sala ai Martiri di Vergarolla: accolta la proposta di Angelo Vaccarezza

Liguria. Regione Liguria intitolerà ufficialmente ai Martiri di Vergarolla una sala o uno spazio all’interno dei propri palazzi istituzionali e dedicherà alla memoria della strage le celebrazioni del prossimo Giorno del Ricordo, il 10 febbraio 2027. È quanto prevede l’ordine del giorno presentato dal Capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza e approvato oggi dal Consiglio regionale.

Era il 18 agosto 1946 quando, sulla spiaggia di Vergarolla a Pola, nel corso delle tradizionali gare natatorie della società “Pietas Julia”, l’esplosione di decine di ordigni bellici accatastati sull’arenile investì i presenti, in gran parte intere famiglie italiane con i loro bambini, provocando oltre cento morti, di cui solo 64 identificati, e centinaia di feriti.

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