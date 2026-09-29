Lavagna: cimitero, il vescovo Devasini benedice l’ascensore

Da ufficio stampa Medialab per il Comune di Lavagna

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del sindaco Gian Alberto Mangiante e di gran parte dell’Amministrazione comunale, il nuovo ascensore del cimitero cittadino di Lavagna. Presenti all’evento anche il vicesindaco Elisa Covacci, il consigliere con delega ai Servizi Cimiteriali Luca Mangiante, il consigliere con delega alla Sanità Antonella Orbo, l’assessore Luca Sanguineti, l’assessore alla Cultura Chiara Oneto, l’assessore all’Arredo Urbano Danilo Bersaglio. Al loro fianco anche il vescovo Monsignor Giampio Devasini, il parroco della parrocchia di Santo Stefano don Federico Tavella, il presidente dell’Unione Italiana Ciechi Niccolò Pagliettini, Marco Carbone dell’associazione NoiHandiamo, Giuseppe De Franco della Consulta Disabili del Tigullio, oltre ai rappresentanti delle varie ditte che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

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