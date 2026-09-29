Lavoratori Iit in sciopero, tra presidio e corteo: “Stipendi fermi da anni e troppi precari”

Genova. Mattinata di protesta per i lavoratori dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, oggi impegnati in un presidio davanti al Carlo Felice sfociato poi in un corteo che ha attraversato il centro storico di Genova per arrivare sotto la sede di Regione Liguria.

Al centro della protesta il mancato accordo sul rinnovo contrattuale biennale, dopo nove mesi di trattative infruttuose, e il tema della stabilizzazione dei lavoratori precari. “La situazione oggi è quella di una mobilitazione del personale perché manca l’accordo per il rinnovo biennale del contratto di lavoro – ha spiegato Stefano Boero, responsabile Flc Cgil per l’Iit – la trattativa va avanti da nove mesi ma la proposta economica della Fondazione è del tutto insufficiente. Si parla di un adeguamento che non copre l’aumento dell’inflazione, mentre noi chiediamo che l’aumento salariale vada interamente sulla paga base e non tramite buoni pasto o altre prebende. Su circa 700 lavoratori a tempo indeterminato, la paga minima di partenza è molto bassa, intorno ai 20 mila euro lordi, ed è ferma da troppo tempo. Chiediamo una mediazione e l’intervento delle istituzioni regionali”.

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