Lite furiosa in Consiglio regionale, bagarre in aula tra il presidente Bucci e il consigliere Romeo

Liguria. Dopo una giornata senza colpi di scena si è chiusa con un crescendo di tensione la seduta del Consiglio regionale della Liguria. Ad accendere la miccia l’intervento in aula del presidente Marco Bucci su un ordine del giorno presentato da Federico Romeo (Pd) a proposito dei finanziamenti per il prolungamento della metropolitana a Rivarolo. Ne è risultata una furiosa lite andata in scena dopo che il presidente dell’assemblea Stefano Balleari aveva dichiarato la chiusura dei lavori senza concedere a nessuno dei due il diritto di parola per fatto personale.

Dopo il fallimento delle trattative per arrivare a un provvedimento condiviso, Romeo ha accusato Bucci di avere un atteggiamento “irrispettoso” verso la città. Il governatore ha preteso di rispondere personalmente. Prima nel merito: “Sei tu che hai voluto fare polemica strumentale e hai rifiutato quello che abbiamo scritto, che riguarda esattamente la verità ed è quello che è successo. Questo è scorretto e stavolta l’hai fatto di proposito e non va bene”.

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