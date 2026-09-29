Pallavolo: Mondovì trionfa nel torneo internazionale “Sempre con Noi”

Carcare / Cairo Montenotte. Di fronte ad un palazzetto gremito e festante, si è conclusa nel migliore dei modi la 17ª edizione del torneo internazionale di pallavolo femminile “Sempre con Noi”, appuntamento ormai diventato punto di riferimento nel panorama pallavolistico pre-campionato.

La collaudata macchina organizzativa predisposta dalla Pallavolo Carcare ha garantito il perfetto ed impeccabile svolgimento della manifestazione, offrendo a tifosi, famiglie e appassionati un evento fluido, privo di criticità e ricco di contenuti tecnici di elevato spessore.

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